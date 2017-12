O Sporting recebe esta quarta-feira o União da Madeira em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga. Depois de receber o Marítimo e de se ter registado um nulo, a equipa de Jorge Jesus volta a receber uma equipa madeirense para tentar o primeiro triunfo na competição. Frente ao União da Madeira, Jorge Jesus garantiu que quer vencer por muitos golos para poder ficar mais perto da próxima fase da Taça da Liga. A partida tem início às 21h15. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP, seguir a partida em direto no canal 1 da RTP ou ouvir o relato da Antena 1. Esta é uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt.