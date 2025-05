Sporting vence a Taça com reviravolta e conquista a dobradinha

O bicampeão nacional em título Sporting conquistou domingo a Taça de Portugal em futebol pela 18.ª vez, ao vencer o Benfica por 3-1, após prolongamento, na final da 85.ª edição da prova, no Estádio do Jamor, em Oeiras. O dinamarquês Conrad Harder, aos 99 minutos, e Francisco Trincão, aos 120+1, deram o triunfo aos leões, depois de o sueco Viktor Gyökeres, de penálti, forçar o tempo extra, já aos 90+11, igualando o tento inicial do turco Orkun Kökçü, aos 47. No ranking da prova, o Sporting, que não vencia desde 2018/19 e selou a sétima ‘dobradinha’ da sua história, 23 anos depois, manteve o terceiro lugar, com 18 títulos, atrás do Benfica, com 26, o último em 2016/17, e do FC Porto, com 20.