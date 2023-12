Sporting vence Sturm Graz no fecho da fase de grupos da Liga Europa

O Sporting, com o segundo lugar já assegurado, venceu em casa o austríaco Sturm Graz, por 3-0, em jogo da sexta e última jornada do Grupo D da Liga Europa de futebol. O sueco Viktor Gyökeres (39 minutos) e o português Gonçalo Inácio (60 e 70) marcaram os golos dos `leões`, que já tinham assegurado o segundo lugar, de acesso ao play-off de apuramento para os oitavos de final. Os `leões` terminam o Grupo D na segunda posição, com 11 pontos, menos três do que os italianos da Atalanta e mais sete do que o Sturm Graz, que desce à Liga Conferência Europa, e do que os polacos do Raków.