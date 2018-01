O Sporting recebe esta quarta-feira o Vitória de Guimarães com a liderança da Liga Portuguesa em mente. A equipa de Jorge Jesus chega à 20.ª jornada do campeonato cansada mas moralizada pelo triunfo na Taça da Liga no último fim-de-semana. Pela frente estará o Vitória de Guimarães que quer resgatar pontos em Alvalade para disfarçar a desilusão com a prestação da equipa até esta altura na Liga. A partida tem início às 21h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP ou ouvir o relato em direto da Antena 1. Esta é uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt.