Suárez bisa na goleada ao Rio Ave

O Sporting venceu esta sexta-feira por 4-0 na visita ao Rio Ave, na abertura da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol, com dois golos do avançado colombiano Luis Suárez, e assumiu a liderança provisória do campeonato.

Em Vila do Conde, os `leões` adiantaram-se no marcador com um golo de Flávio Gonçalves, logo aos cinco minutos, e ampliaram a vantagem com tentos do moçambicano Geny Catamo, aos 19, e um `bis` de Suárez, aos 26 e 37.



Com este triunfo, o terceiro consecutivo depois do empate na estreia na Amadora, o Sporting é primeiro, com 10 pontos, mais um do que o FC Porto, que no sábado visita o Académico de Viseu, enquanto o Rio Ave somou o terceiro desaire em quatro partidas e é 10.º, com três pontos.