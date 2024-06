A RTP transmite em direto o jogo que dita o vencedor do Grupo A, nesta altura liderado pela Alemanha, com os seis pontos correspondentes a duas vitórias em outras tantas partidas já disputadas. Com quatro pontos à entrada para a jornada de encerramento deste grupo, a Suíça ocupa neste momento a segunda vaga que dá acesso direto aos oitavos de final.