Suíça - Bósnia e Herzegovina

A seleção helvética deverá assumir uma postura mais dominante, procurando controlar o jogo através da posse de bola e de uma circulação paciente, característica que tem marcado o seu percurso recente.



Já a Bósnia e Herzegovina poderá apostar numa estratégia mais reativa, explorando o contra-ataque e a inspiração dos seus jogadores mais criativos no último terço.





A equipa balcânica costuma ser perigosa quando encontra espaços, sendo capaz de transformar recuperações rápidas em situações de golo. Num encontro que se antevê equilibrado, a eficácia e a capacidade de adaptação ao ritmo do adversário poderão ser determinantes para o desfecho final.





Com uma estrutura sólida e jogadores experientes, a Suíça tende a privilegiar a segurança defensiva, esperando criar oportunidades através de jogadas bem construídas e da sua eficácia nas bolas paradas.