Supertaça Cândido Oliveira. Sporting - Benfica

O Estádio do Algarve recebe esta quinta-feira a partir das 20h45 a "47.ª Supertaça Cândido Oliveira". Uma partida onde os rivais lisboetas, Sporting e Benfica, vão querer vencer para erguer o primeiro troféu da época futebolística 2025/26.

Um jogo em que "Leões" e Águias" chegam a este primeiro jogo oficial, da nova época no futebol português, empatados com nove Supertaças cada, longe do recordista FC Porto, que conta já com 24 trofeus.

Assim a próxima partida vai servir para dar vantagem a um dos rivais lisboetas.



A Supertaça Cândido de Oliveira disputa-se no Algarve, mas também a pode ver na RTP Desporto e RTP 1, RTP Play Antena 1 , a partir das 20h45, num encontro que vai ser dirigido por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.