Tondela arranca primeira vitória na visita aos Açores

O Tondela somou a primeira vitória na edição 2025/26 da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 2-1 no reduto do Santa Clara, em encontro da sétima jornada da prova. Pedro Maranhão, aos 60 minutos, depois de falhar um penálti, aos 50, e Yaya Sithole, aos 63, apontaram os tentos dos forasteiros, que somavam dois empates e quatro derrotas, enquanto Wendel futurou para os açorianos, aos 76, de grande penalidade. O conjunto de Ivo Vieira passou a somar cinco pontos, subindo ao 13.º lugar, enquanto a formação de Vasco Matos, que falhou o que seria o quinto jogo consecutivo a pontuar, manteve-se com oito, no nono posto.