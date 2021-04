O Tondela recebe esta sexta-feira o Benfica em jogo da jornada 30. Uma partida em que a equipa beirã quer surpreender o terceiro classificado. O Benfica quer os três pontos para continuar a pressionar o FC Porto, adversário na próxima jornada, no Estádio da Luz. A partida tem início às 19h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1.