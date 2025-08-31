Tondela e Estoril Praia empatam

O Tondela e o Estoril Praia empataram 2-2, em jogo da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol, com as duas equipas a continuarem sem qualquer triunfo no campeonato. Na estreia no Estádio João Cardoso, depois de o primeiro jogo do Tondela em casa ter sido disputado em Rio Maior, foi o Estoril Praia que se adiantou no marcador, com um golo do marroquino Begraoui, aos 43 minutos, mas os tondelenses empataram com um tento de Tiago Manso, aos 73, de penálti. Já no período de descontos, aos 90+1, Ivan Cavaleiro deu vantagem à equipa do Tondela, no seu jogo de estreia, mas o franco-argelino Rafik Guitane restabeleceu a igualdade, aos 90+3. Com este resultado, o Tondela, que começou a época com três derrotas, somou o primeiro ponto no campeonato, enquanto o Estoril Praia, que tem um jogo em atraso, averbou o segundo empate, a que junta ainda uma derrota.