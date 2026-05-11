Tondela vence Moreirense mas mantém-se em zona de despromoção

O Tondela venceu hoje na receção ao Moreirense, por 2-0, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga de futebol, mas continua em zona de despromoção à II Liga.

Em Tondela, a equipa da casa adiantou-se no marcador aos 18 minutos, por intermédio do francês Makan Aïko, e ampliou a vantagem com um tento de Rony Lopes, aos 60.



Com este triunfo, o segundo consecutivo, o Tondela continua no 17.º posto, com 28 pontos, a um do Casa Pia, que é 16.º, lugar de play-off de manutenção, e também a um do Estrela da Amadora, 15.º, em zona de salvação, a um jornada do fim.