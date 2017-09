Um Sporting de Braga confiante e decidido foi a casa do Hoffenheim vencer surpreendentemente por 2-1. Mesmo assim, os alemães - um dos atuais líderes da Bundesliga - marcaram primeiro por Sandro Wagner e tiveram diversas oportunidades de dilatar a vantagem no marcador. O Braga não se intimidou, e foi lá à frente mostrar muita eficácia ao mesmo tempo que manteve a disciplina na defesa. Primeiro, perto do intervalo, empatou por João Carlos Teixeira, aos 45+1, depois com um golo de Dyego Sousa no arranque da segunda metade, aos 50. A vitória é muito importante para as contas do grupo da Liga Europa perante uma das mais perigosas equipas adversárias. Esta vitória deixa o Sporting de Braga isolado no comando do grupo com três pontos, tendo ainda beneficiado do empate (0-0) entre os turcos do Basaksehir e os búlgaros do Ludogorets, na Turquia. (Foto: EPA)