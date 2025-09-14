V. Guimarães vence na Amadora

O Vitória de Guimarães somou a segunda vitória da temporada depois de prevalecer na visita ao Estrela da Amadora por 2-0, em jogo da quinta jornada da I Liga disputado na Reboleira.





(Com Lusa)

O ‘fator casa’ não se revelou determinante para os ‘tricolores’, que perante o seu público no Estádio José Gomes se revelaram impotentes para travar o ímpeto dos vitorianos, que se superiorizaram com um golo de Nelson Oliveira aos 33 minutos, ao qual se juntou uma finalização certeira de Alioune Ndiaye, aos 90’, para confirmar a desejada subida na tabela classificativa para os minhotos.Com este resultado, o Vitória de Guimarães, que conseguiu o primeiro triunfo fora, sobe provisoriamente ao sétimo posto, com sete pontos, enquanto o Estrela da Amadora continua a partilhar o 14.º lugar, mas dependente do resultado do Casa Pia, que ainda este domingo jogará em Arouca e poderá ultrapassar os amadorenses até ao encerramento da jornada.Após 15 minutos iniciais praticamente ‘sem balizas’ e um ligeiro ascendente para a equipa da casa, o primeiro lance de real perigo chegou através de um remate de Nélson Oliveira travado por corajosa defesa de Renan Ribeiro aos 24 minutos.Apenas cinco minutos depois, Kikas ‘encheu-se de fé’ e quase marcava com um distante e violento remate ao poste esquerdo e esteve muito perto de inaugurar o marcador na melhor situação de finalização para o Estrela da Amadora no primeiro tempo.Volvidos nove minutos o golo materializou-se, porém na baliza contrária e para celebração do Vitória de Guimarães através de boa impulsão e cabeceamento colocado de Nelson Oliveira, a corresponder a cruzamento de Rodrigo Abascal aos 33 minutos.Galvanizados, os minhotos estiveram próximos de ampliar a vantagem pouco depois, aos 37 minutos, num remate forte de Miguel Nogueira à entrada da área que apenas não resultou em golo face à excelente intervenção de Renan Ribeiro.Na etapa complementar, o Vitória de Guimarães entrou mais esclarecido e Nelson Oliveira esteve perto de bisar aos 57 minutos, mas o Estrela da Amadora, em posição de desvantagem e ‘empurrado’ pelo seu público, forçou a igualdade e quase o obteve aos 60, numa boa execução de Stoica à qual o guardião Castillo correspondeu com uma excelente defesa.O Estrela procurava forçar pela igualdade nos instantes finais, porém os visitantes demonstraram maior eficiência e voltou a marcar sobre o minuto 90 por Alioune Ndoye, num remate rasteiro no interior da área após jogada de insistência do ataque vitoriano após uma bola parada, assim confirmando a vitória.O Vitória de Guimarães arrecada o segundo triunfo no campeonato, enquanto o Estrela da Amadora não evita a segunda derrota, à qual ainda soma três empates, após cinco jornadas realizadas no campeonato.