Vasco Seabra "orgulhoso" dos jogadores do Moreirense

Para Vasco Seabra, treinador do Moreirense, o jogo frente aos "leões, "foi um jogo muito competitivo, disputado. O Sporting teve mais iniciativa, também proporcionada por nós. Entrámos bem no jogo. Não é fácil criar oportunidades ao Sporting, pois é uma equipa que defende bem. Depois, tivemos o jogo bem controlado a nível da pressão. O Sporting tinha mais bola, mas dificuldades em criar no último terço. Faz golo no primeiro remate à baliza.Na segunda parte, quisemos pressionar um pouco mais alto. Mantivemos o nível de pressão e não baixámos no terreno. Fomos premiados no final pela entrega da equipa, que se dedica e nunca desiste.

Vasco Seabra diz que este empate foi um prémio pela entrega. Mas conscientes que estavam a defrontar um adversário muito difícil.







"Estou muito orgulhoso dos meus jogadores."