Bruno Fernandes quer levar os "red devils" a mais uma conquista europeia. Será a segunda Liga Europa depois de Mourinho o ter alcançado como treinador do Manchester United. Do outro lado do campo estará o estreante Villarreal, embora já com um treinador experiente na conquista do troféu. O espanhol Unai Emery venceu a Liga Europa em 2014, nos penáltis frente ao Benfica, em 2015 e em 2016, sempre pelo Sevilha.