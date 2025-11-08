Vimaranenses vencem com penálti nos descontos

Um golo de Oumar Camara, de grande penalidade, aos 90+2 minutos, deu hoje o triunfo ao Vitória de Guimarães em Tondela, por 1-0, em jogo da 11.ª jornada da I Liga.

O jovem avançado francês, de 18 anos, assinou o único golo do encontro, que permitiu aos minhotos regressarem às vitórias no campeonato, após duas derrotas seguidas, e subirem provisoriamente ao sétimo lugar, com 14 pontos.



Já o Tondela somou o quarto jogo sem vencer na I Liga, mantendo-se na 17.ª e penúltima posição, com seis pontos, a três da primeira equipa acima da zona de despromoção.