Vitória de Guimarães bate Nacional pela margem mínima

Após o nulo verificado ao intervalo, a equipa de Guimarães, que voltou aos triunfos após dois jogos sem vencer, chegou aos 2-0 com golos de Saviolo, aos 70 minutos, e Abascal, aos 87, tendo Laabidi, aos 90+2, ainda reduzido para o Nacional, que somou o segundo encontro sem ganhar.



Com este triunfo, o Vitória sobe provisoriamente ao sexto lugar, com 25 pontos, enquanto o Nacional é 14.º, com 16, apenas mais dois pontos de que o Arouca, situado em zona de play-off de manutenção, no 16.º posto.