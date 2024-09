Vitória de Guimarães vence Braga na pedreira e sobe ao terceiro lugar

O Vitória de Guimarães venceu o maior dos dérbis do Minho, em plena casa do Sporting de Braga, por 2-0, e ascendeu ao terceiro lugar da I Liga portuguesa de futebol, à quinta jornada. João Mendes, aos 52 minutos, e Tomás Ribeiro, aos 59, apontaram os tentos dos vimaranenses, face a um conjunto 'arsenalista' que acabou com 10, depois do vermelho direto mostrado a Bright Arrey-Mbi, aos 56, por agressão a Nelson Oliveira. Na classificação, o Vitória subiu ao terceiro lugar, com os mesmos 12 pontos do FC Porto, segundo, e a três do líder 100% vitorioso e campeão Sporting, enquanto o Sporting de Braga caiu para sétimo, com oito.