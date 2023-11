Vitória folgada do Estoril Praia frente ao Casa Pia

Embalado pela vitória no Dragão, o Estoril Praia não perdeu tempo e marcou logo no primeiro minuto, num remate de Alejandro Marqués. Rafik Guitane fez o 2-0, aos 24 minutos, e deixava o Casa Pia em situação delicada. No segundo tempo, Rodrigo Gomes ampliou para 3-0, a 20 minutos do apito final. Cassiano fechou as contas com o 4-0, já nos descontos. Com esta vitória, a equipa "canarinha" está em franca recuperação, depois de um início de campeonato menos bom. O Estoril Praia, que estava em posição de acesso ao play-off de manutenção (16.º), subiu ao 13.º posto, com 10 pontos, os mesmos do Casa Pia (14.º), que não vence há seis encontros na I Liga.