Vitória por Jorge Costa

Num estádio do Dragão onde a memória de Jorge Costa esteve presente , o FC Porto bateu o Vitória de Guimarães por 3-0 e ofereceu a melhor estreia possível ao treinador italiano Francesco Farioli em jogos do campeonato.

Grande destaque da partida, Samu avolumou com dois golos (32' e 79') o triunfo a que o brasileiro Pepê (12') havia começado a construir. Aliás, o avançado espanhol, substituído aos 85 minutos pelo estreante Luuk de Jong, esteve em evidência ao participar nos três golos, com um passe decisivo para Borja Sainz encontrar Pepe, no primeiro, antes de ‘bisar’.



Tal como Bednarek, Alberto Costa, Froholdt e Prpic, o neerlandês De Jong foi uma das muitas estreias nos ‘dragões’ na noite de novaa homenagem ao antigo capitão Jorge Costa, que morreu na terça-feira e hoje foi mais uma vez evocado, nas bancadas e no equipamento com que a equipa azul-e-branca subiu ao relvado.



O único ponto negativo para Farioli, que respondeu da melhor forma ao triunfo do bicampeão Sporting na sexta-feira, no reduto do Casa Pia (2-0), foram os problemas físicos de Bednarek e Martim Fernandes, que obrigaram às suas substituições.



Na frente do campeonato, os ‘azuis e brancos’ juntam-se aos ‘leões’, mas também a Sporting de Braga, Famalicão, Arouca, Gil Vicente e Moreirense.



A jornada inaugural do campeonato só terminará em 23 de setembro, com o Benfica-Rio Ave, que foi adiado devido à participação dos ‘encarnados’ nas pré-eliminatórias de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões.





(Com Lusa)