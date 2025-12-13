Vitória SC vence no terreno do Rio Ave

O Vitória de Guimarães venceu sábado por 1-0 na visita ao Rio Ave, na 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, numa partida em que a equipa da casa jogou com menos um desde os 29 minutos.

Em Vila do Conde, o grego Vrousai deixou o Rio Ave reduzido a 10 depois de ver o segundo cartão amarelo, aos 29 minutos, com o Vitória de Guimarães a aproveitar para marcar o único golo da partida pelo francês Oumar Camara, aos 35.



Com este resultado, o Vitória de Guimarães, que somou o terceiro triunfo nos últimos quatro jogos, está à condição em sexto, com 21 pontos, enquanto o Rio Ave, que não perdia há três partidas, é 10.º, com 16.