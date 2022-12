Na estreia do treinador Tulipa no campeonato, Samu marcou, de penálti, a fechar o primeiro tempo e marcou o 2-0 logo a abrir a segunda parte. Osmajic marcou o 3-0 já nos descontos. O Vizela ascendeu à 11.ª posição do campeonato, com 18 pontos, enquanto o Vitória de Guimarães, que só contava uma derrota nos últimos oito jogos, continua em sexto, com 23.