Acordo para aumentos e regulamentação de carreiras anula greve na CP

"Nos termos do acordo todos os índices salariais são atualizados em mais 1,5 por cento a partir de 1 de agosto de 2024 e o valor do subsídio de refeição sobe para 9,20 euros", lê-se em comunicado divuilgado na última noite pela Fectrans - Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações.

O entendimento, indica a plataforma de 11 sindicatos, estabelece "que as novas categorias profissionais resultantes da fusão de atuais categorias são de acesso voluntário e que as mesmas se mantêm e com a garantia de progressão de carreira e com as mesmas funções".

A Fectrans salienta ainda que a administração da CP "aceitou implementar o acordo de 29 de maio de 2023, unificando os prémios anuais de produtividade e revisão, para igual valor do prémio da carreira de condução, com efeitos a 1 de agosto deste ano, sendo o próximo pagamento em fevereiro de 2025". "O conjunto destas organizações tem a noção que este é o acordo possível neste momento e que cria melhores condições para retomar as matérias importantes para os trabalhadores, entre as quais as tabelas salariais no sentido de as valorizar e dignificar as profissões na CP".

Sem "prejuízo de aplicação do agora acordado", o acordo pressupõe que, a partir da última semana de setembro, sejam "retomadas as negociações" para "rever as grelhas salariais", "concertar com as organizações sindicais as regras de transição para as novas grelhas salariais" e "dar continuidade ao acerto nos conteúdos funcionais das carreiras/categorias em que foi identificada a necessidade da continuação da discussão".

Os trabalhadores da CP haviam cumprido na passada segunda-feira um primeiro dia de paralisação, o que deveria ocorrer novamente esta quarta-feira. Isto após terem já feito greve a 28 de junho.

Ministro congratula-se

O ministro da Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, veio entretanto saudar a suspensão da greve prevista para esta quarta-feira, sublinhando queEm comunicado, o Ministério assinala que

Diogo Pereira - Antena 1



"O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, congratula-se com o entendimento alcançado e com o levantamento da greve".Governo, CP e o Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses, estrutura que promoveu a greve de 27 de junho a 14 de julho, igualmente suspensa, chegaram recentemente a acordo. A empresa ferroviária chegou também a acordo com o Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante para a revisão das carreiras, um aumento de salários de 1,5 por cento e a atualização do subsídio de refeição para 9,20 euros.

c/ Lusa