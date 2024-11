Agrava-se o fosso do preço da água entre diferentes concelhos

Foto: Nuno Patrício - RTP

Em Amarante, paga quase 500 euros anuais. Em Foz Côa paga menos de 95 euros por ano - uma diferença de 400 euros. A diferença é ainda maior no caso do consumo ser de 180 metros cúbicos por ano. Ultrapassa os 650 euros euros.



O Fundão lidera a lista. Uma família que lá viva gasta quase 780 euros. Para o mesmo consumo, Foz Côa é novamente o concelho onde o preço é mais baixo. Ronda os 125 euros/ano.



Um estudo da DECO agora divulgado analisa os preços nos 308 municípios do país. A Associação para a Defesa do Consumidor insiste na regulamentação.