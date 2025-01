Balança de pagamentos da UE regista excedente de 106 mil ME no 3.º trimestre

Entre julho e setembro de 2024, o excedente da conta corrente da balança de pagamentos da UE avançou face ao de 99,4 mil ME, ou 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB)) registado no período homólogo, mas recuou na comparação com o valor do trimestre anterior, de 136,2 mil ME (3,1% do PIB).

No terceiro trimestre de 2024, a UE registou os maiores excedentes nas contas correntes com o Reino Unido (68,7 mil ME), os Estados Unidos (33,2 mil ME), Suíça (23,5 mil ME), Canadá (11,6 mil ME), Hong Kong (9,7 mil ME) e Brasil (8,9 mil ME) e os principais défices com a China (-49 mil ME) e a Índia (-600 ME).