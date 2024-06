BCE deve começar a baixar as taxas de juro

Esta primeira descida das taxas de juro deve ser de 25 pontos base, segundo os analistas.", refere uma nota do BPI enviada à Lusa.", acrescenta o texto.Segundo Franck Dixmier, da Allianz Global Investors, "embora haja um consenso sobre este primeiro corte, já o ritmo de cortes futuros está dependente de um animado debate dentro do Conselho".Depois de junho, um segundo corte consecutivo nas taxas em julho é tudo menos certo porque "não estamos em piloto automático", advertiu Joachim Nagel, presidente do banco central alemão.Outros bancos centrais como a Reserva Federal norte-americana ou o Banco de Inglaterra ainda não iniciaram o ciclo de cortes nas taxas de juro e só devem fazê-lo mais perto do final do ano, face à resiliência da inflação.