Bolsa de Nova Iorque negoceia mista à espera de sinais sobre corte de juros

Pelas 14:48 em Lisboa, o índice Dow Jones Industrial caía 0,17% para 41.188,59 pontos, o S&P500 valorizava-se 0,44% para 5.721,24 pontos e o tecnológico Nasdaq recuperava 0,55% para 18.019,30 pontos.

A economista e membro do Conselho de Governadores da Reserva Federal, Adriana Débora, defendeu hoje uma nova redução das taxas de juro norte-americanas.

As bolsas europeias negociavam no `vermelho` a meio da sessão, à exceção de Espanha que transacionava em ligeira alta, pressionadas pela queda das ações relacionadas com o setor dos bens de luxo e da extração de minérios na China.

Os investidores aguardam pela divulgação esta semana das atas da Fed, prevendo-se atentos à inflação e ao início da temporada de resultados dos bancos de investimento norte-americanos.

Na área cambial, o euro manteve-se praticamente inalterado nos 1,0978 dólares.

O rendimento das obrigações do Tesouro norte-americanas a 10 anos, por sua vez, subiu dois pontos base para 4,05%, enquanto o rendimento da dívida alemã a 10 anos manteve-se praticamente inalterada em 2,26%.

O preço do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) caiu 2,9% para 74,91 dólares o barril, ao passo que o preço do ouro recuou 0,2% para 2.636,98 dólares (cerca de 2.402,92 euros) a onça.