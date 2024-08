Bolsas europeias negoceiam em alta à medida que receio de recessão nos EUA diminui

Pelas 08:08 em Lisboa, o índice Stoxx Europe 600 subia 1,41% para 505,88 pontos, com Londres a ganhar 0,8%, Paris a subir 0,22%, Frankfurt a avançar 1,66%, Madrid a progredir 1,23% e Milão a crescer 1%.

Os investidores recuperaram o otimismo após os dados sobre a inflação, as vendas a retalho e os novos pedidos de desemprego nos Estados Unidos, que afastaram o risco de uma recessão na maior economia do mundo e abrem a porta para que a Fed (banco central) desça as taxas de juro em setembro.

A bolsa de Nova Iorque encerrou a sessão em alta na quinta-feira, com o índice tecnológico Nasdaq a subir 2,34%, animado pelos dados económicos que afastam a perspetiva de uma recessão nos Estados Unidos.

O índice S&P500 avançou 1,61% e o Dow Jones Industrial ganhou 1,39%.