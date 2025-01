Brasil protagoniza FITUR 2025 e prevê 7,5 milhões de turistas internacionais este ano

O "país parceiro" da FITUR 2025, que decorre de 22 a 26 de janeiro no espaço de exposições Ifema, é o Brasil, que no ano passado recebeu um recorde de 6,6 milhões de turistas internacionais e vê na feira de Madrid "uma grande montra" que ajudará a superar este número em 2025, segundo o embaixador brasileiro em Espanha, Orlando Leite Ribeiro, que falava numa conferência de imprensa na capital espanhola.

O número de turistas internacionais no Brasil aumentou 13% no ano passado e para 2025 as autoridades do país esperam 7,5 milhões de visitantes estrangeiros, disse o embaixador.

"São números ainda relativamente pequenos", sobretudo, para um país "de dimensões continentais" como é o Brasil, que tem uma área equivalente a duas vezes a União Europeia, realçou Orlando Leite Ribeiro, para justificar "o enorme potencial" do turismo no país, quando destinos tradicionais por todo o mundo vivem um momento "de esgotamento".

O embaixador disse que o Brasil quer assumir-se e promover-se como uma "alternativa sustentável para o viajante internacional", com uma dimensão que garante diversidade cultural e natural e que tem uma estratégia de equilibrar a inovação e a tecnologia com a sustentabilidade.

"Procuramos ter a liderança na integração da economia verde com o turismo", afirmou, considerando que o turismo, como alternativa de atividade para as populações locais, contribui para a preservação ambiental e será uma das garantias da preservação da natureza.

Em paralelo à FITUR, o governo brasileiro, com colaboração com a Organização Mundial do Turismo (OMT) e o CAF -- Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, lançará em Madrid no dia 23 de janeiro um guia para investimentos em infraestruturas turística no Brasil, destinado a investidores internacionais, revelou o embaixador.

A FITUR é a feira de turismo que mais visitantes profissionais recebe, além de ter "a vantagem competitiva" de ser a primeira do calendário anual, destacou hoje o presidente da Ifema, Jose Vicente de los Mozos, na conferência de imprensa de apresentação da edição deste ano, em Madrid.

Este ano, a FITUR espera receber o mesmo número de visitantes de 2024, cerca de 250 mil pessoas, entre profissionais e público em geral, gerando um impacto económico na cidade de Madrid de 445 milhões de euros.

Estarão presentes 9.500 empresas (mais 500 do que em 2024) de 156 países e 884 expositores, o que se traduz num crescimento de 10% em relação ao ano passado, disse Jose Vicente de los Mozos, na apresentação da FITUR 2025.

Esta será a 45.ª FITUR e haverá um recorde de 101 países com representação oficial, acrescentou.