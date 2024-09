Câmara do Porto destaca reabilitação de mais 30 hectares de espaços verdes na cidade

"Houve um grande investimento nesta ultima década em termos de espaços verdes (...) Foram cerca de 77 hectares de espaços verdes reabilitados e temos mais 30 em que estamos neste momento a investir", afirmou o vice-presidente da Câmara do Porto, Filipe Araújo.

Entre os investimentos, Filipe Araújo, que também detém o pelouro do Ambiente, destacou o Parque Urbano da Lapa, que será brevemente inaugurado, e outros espaços, como o Jardim Senhora do Porto, para o qual foi lançado concurso.

Numa visita ao Parque da Alameda de Cartes, que já abriu totalmente à população, Filipe Araújo considerou que o "novo pulmão verde" da cidade é "mais um marco do executivo" na aposta em Campanhã.

"Estamos a cerzir a cidade e a permitir que as pessoas usufruam de um espaço verde, mas também fazer o seu dia-a-dia", referiu.

Lembrando que o terreno estava destinado a habitação e que o executivo decidiu reverter o seu uso, tornando-o em área verde, Filipe Araújo considerou que o espaço, com 40.000 metros quadrados, "responde às necessidades específicas" da população.

"Hoje temos um verdadeiro parque urbano numa zona que precisava", observou.

O projeto, que inicialmente previa a construção de um "simples corredor", acabou por "ir mais além", contando com 1.500 metros de caminhos que ligam várias infraestruturas, como Campo Municipal de Campanha, a Piscina Municipal de Cartes e o Parque Oriental da Cidade, mas também os bairros do Falcão, Cerco e Lagarteiro.

O novo espaço pretende também "dar resposta aos desafios climáticos", tendo sido plantadas mil árvores e arbustos que "ajudarão a tornar o território mais resiliente às alterações climáticas".

"Este parque tem a capacidade de toda a chuva que cai ser infiltrada e ajudar a restabelecer os aquíferos e toda a mancha que necessitamos de preservar", acrescentou Filipe Araújo.

A obra, que arrancou em julho de 2023, permitiu ainda recuperar as ruínas da casa rural da antiga Quinta do Falcão, que agora alberga o Camp`Market, um mercado informal de produtos biológicos e de artesanato que se realiza mensalmente.

Localizado junto à Escola Básica do Falcão, o novo espaço verde foi desenvolvido no âmbito do URBiNAT. O projeto resulta de um investimento de 2,7 milhões de euros, sendo que um milhão foi financiado pelo programa europeu Horizonte 2020.

A Câmara do Porto constituiu, inicialmente, um grupo de trabalho que contou com a participação da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP), do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO), da Universidade de Coimbra (UC), da Give U Design and Art (GUDA), do Centro de Estudos Sociais (CES) e da empresa municipal Domus Social.

O desenvolvimento do projeto foi, posteriormente, gerido e coordenado pela empresa GO Porto, tendo também envolvido o departamento municipal de Planeamento e Gestão Ambiental, a Domus Social, o CIBIO e o departamento de arquitetura da UC.