Contas públicas com saldo positivo de quase 1.600 ME

As contas públicas passaram de défice a excedente no mês passado. Dados da Direção-geral de Orçamento mostram que o Estado alcançou um saldo orçamental positivo de quase mil e 60 milhões de euros.

Desde março que as contas públicas registavam défices.



Apesar de o saldo ter voltado a ser positivo em julho, continua a representar uma quebra de quase quatro milhões de euros em relação a julho do ano passado.



Os dados mostram que as contas públicas melhoraram graças à subida das receitas de impostos, as quais cresceram mais de 13 por cento.



Já a receita de IRC disparou 36 por cento.



A despesa aumentou 11 por cento, sobretudo com custos com pessoal e transferências da segurança social, para pagamento de prestações sociais.