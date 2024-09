Crédito ao consumo sobe 19% em julho para 742 ME

Cerca de 328 milhões de euros foram para crédito pessoal, um aumento de 20,2% face a junho último, de acordo com a evolução dos novos créditos ao consumidor relativa a julho deste ano.

Deste montante, 11,5 milhões de euros teve como finalidade educação, saúde, energias renováveis e locação financeira e equipamentos, uma subida de 16,7% face a junho deste ano, mas em termos homólogos traduz uma queda de 4%.

O crédito pessoal sem finalidade específica totalizou em julho 316 milhões de euros, mais 20,3% face a junho e um aumento de 21,9% face a igual mês de 2023.

Os bancos emprestaram 303 milhões de euros para a compra de automóveis, uma subida de 16% face a junho.

Em julho, os bancos emprestaram 111 milhões de euros em cartões de crédito, linhas de crédito e facilidades de descoberto, mais 6,6% face a junho e uma subida homóloga de 10,4%.

De acordo com o BdP, estes valores são provisórios e sujeitos a revisões, sendo a informação atualizada no dia 15 de cada mês ou no dia útil seguinte.