Défice público recua para 2,6% na zona euro no 3.º trimestre de 2024

Nos países da área do euro, o défice das administrações públicas em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), corrigido de sazonalidade, recuou para 2,6% face aos 3,6% do período homólogo de 2023 e aos 3,1% do trimestre anterior.

Na UE, o défice público desceu para 2,9%, que se compara com os 3,6% homólogos e aos 3,3% do trimestre anterior.

De acordo com o serviço estatístico europeu, entre os Estados-membros, os maiores défices públicos foram observados na Bulgária (-8,7% do PIB), seguida da Roménia (-8,6%) e da Polónia (-6,7%).

A Irlanda (14,5%), Chipre (4,9%) e a Dinamarca (2,7%) apresentaram os maiores excedentes públicos em relação ao PIB.

Portugal apresentou, no terceiro trimestre de 2024, um excedente de 2,2% na sua administração pública.