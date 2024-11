Dívida amortizada pelas administrações públicas supera emissões em 2.000 ME em outubro

Segundo o banco central, no final de outubro o valor total de títulos de dívida emitidos por entidades residentes em Portugal atingiu 299.247 milhões de euros, menos 2.001 milhões de euros que em setembro, mas mais 11,8% que no mesmo mês do ano passado.

Para esta variação mensal contribuíram, de acordo com o BdP, as amortizações de títulos de dívida das administrações públicas, que excederam as emissões em 2.000 milhões de euros, e as emissões de títulos de dívida do setor financeiro, que superaram as amortizações em 722 milhões de euros.

Apenas entre as administrações públicas, no final de outubro, o valor total de títulos de dívida emitidos por estas era de 178.588 milhões de euros, menos 2.737 milhões de euros que no mês anterior, mas mais 11,4% que no mês homólogo de 2023.

Apesar da subida homóloga das emissões, outubro foi o quarto mês consecutivo em que as amortizações de títulos de dívida superaram as emissões. Desde o início do ano, a diferença entre emissões e amortizações é positivo em cerca de 10.988 milhões de euros.

No final de outubro estavam previstas, para os 12 meses seguintes, amortizações de 48,7 milhões de euros, o equivalente a 16,3% do total de títulos de dívida `vivos` naquela data, dos quais metade (24,6 mil milhões de euros) correspondiam a títulos das administrações públicas.