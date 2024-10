Economia de França cresce 0,4% no 3.º trimestre face ao anterior

O PIB "acelerou moderadamente" devido "à dinâmica" dos Jogos, declarou o instituto nacional de estatística francês (INSEE) em comunicado.

Este aumento baseou-se, sobretudo, na procura interna, graças principalmente à recuperação do consumo das famílias, que aumentou 0,5% (depois de se ter mantido nulo durante o trimestre anterior).

Em contrapartida, a formação bruta de capital registou um decréscimo de 0,8%, após ter diminuído 0,1% no segundo trimestre.

A contribuição do comércio externo para o crescimento foi mínima, situando-se em 0,1% no terceiro trimestre, contra 0,2% no trimestre anterior.

Entre julho e setembro, as importações diminuíram 0,7%, depois de terem aumentado 0,1% no trimestre anterior, uma diminuição superior à das exportações (-0,5%, contra 0,5% positivos no segundo trimestre), acrescentam os dados do INSEE.

O INSEE prevê que o PIB cresça 1,1% no conjunto de 2024, o mesmo valor que no ano anterior.