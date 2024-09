Economia do Reino Unido estagna em julho

O Produto Interno Bruto (PIB) "não registou qualquer crescimento em julho", depois de já ter estagnado em junho, indicou o gabinete de estatísticas britânico (ONS, na sigla em inglês), no relatório mensal.

Em julho, o setor dos serviços cresceu 0,1%, enquanto o industrial baixou 0,8% e a construção desceu 0,4%, disse i ONS.

A diretora de estatísticas do ONS, Liz McKeown, disse que o setor industrial retrocedeu devido ao desempenho das empresas do setor de produção de motores e maquinarias.

A economia britânica está a recuperar lentamente depois de ter entrado em recessão técnica ao registar dois trimestres consecutivos de contração no final de 2023, com um retrocesso do PIB de 0,1% entre julho e setembro e de 0,3% de outubro a dezembro do ano passado.