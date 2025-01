Os empresários da Arábia Saudita querem investir em Portugal, dizem que não faltam oportunidades para os dois países. Dão até como exemplo a saúde. Uma delegação esteve esta manhã na Câmara do Porto, reunida com Rui Moreira.

Os empresários ouviram o autarca sublinhar as vantagens no setor da saúde, turismo e imobiliário.



A iniciativa decorreu no âmbito das atividades da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa, presidida por Luís Filipe Menezes, que diz que os governos têm de facilitar a atribuição de vistos.