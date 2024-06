Fim das portagens nas antigas Scut aprovado no Parlamento

A proposta do PS teve a segunda aprovação no parlamento. O fim das SCUTS já tinha sido votado na comissão de economia, e acabou hoje viabilizado no plenário com os votos do PS, Chega, Bloco de Esquerda, PCP, Livre e PAN, com a abstenção do Iniciativa Liberal e votos contra do PSD e CDS.

A intenção é que as portagens sejam abolidas a partir de janeiro do próximo ano.



Os socialistas dizem que o impacto orçamental é de 157 milhões de euros.



Outra proposta socialista aprovada hoje em plenário é o aumento da dedução das rendas no IRS.



A dedução máxima passa de 600 para 800 euros em 2027, mas de forma faseada.



No próximo ano, o limite máximo passa para 700 euros.



A medida passou com os votos contra do PSD e CDS, e com os votos a favor dos restantes partidos.