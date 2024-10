Governo e parceiros sociais assinam hoje acordo de valorização salarial. CGTP de fora

Reportagem Andreia Brito - Antena 1; Foto: Lusa

O Governo e os parceiros sociais vão assinar, esta manhã, um novo acordo para a valorização salarial e crescimento económico. Um acordo fechado em sede de Concertação Social



A RTP soube junto de uma fonte da Concertação Social que estão previstas alterações no documento apresentado, que previa a redução do IRS para os jovens e do IRC para as empresas, medidas contestadas pelo PS.



O Governo deverá passar a referir-se ao IRS para jovens de uma forma genérica. Quanto ao IRC, não deverá apontar valores. Antes, o Governo de forma clara colocava como meta uma descida de 2 pontos percentuais no próximo ano.



A cerimónia de assinatura do acordo tripartido, com horizonte até 2028, vai ser presidida, esta manhã, pelo próprio primeiro-ministro, Luís Montenegro e contará também com a presença da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, que preside à Comissão Permanente de Concertação Social.



Na semana passada, os parceiros sociais ficaram a conhecer as propostas do Governo. Nos últimos dias decorreram reuniões e contactos com propostas dos parceiros sociais.

A RTP apurou que a cerimónia vai decorrer esta terça-feira às 10h00 e vai contar com a presença do primeiro-ministro, além da ministra do Trabalho.



Fontes ligadas à Concertação Social indicaram à RTP que não é garantido que o acordo seja assinado por todos os patrões nem pelas duas centrais sindicais.