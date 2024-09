Governo quer reforçar independência da Lusa para que seja imune a mudanças políticas

"Felizmente, a Lusa tem dado provas evidentes de que é independente no seu funcionamento e, mais particularmente, no que diz respeito à componente editorial. Queremos reforçar isso para nos prevenirmos para qualquer eventualidade", afirmou o ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, após visitar a agência.

O Governo está a trabalhar para encontrar uma "solução estatutária", que reforce os níveis de independência do Conselho de Administração da Lusa e dos diferentes órgãos sociais, apontou, acrescentando que tal pode passar por uma "camada intermédia", que não dependa do Governo.

Para o ministro dos Assuntos Parlamentares, a Lusa tem de manter a sua atividade regular, "independentemente de mudarem os ministros ou o Governo ou de mudar a opinião de um ministro ou Governo. A Lusa tem de ser imune a isso".

O governante visitou estar tarde a sede da agência, na qual reuniu com a Administração e a Direção da Lusa.

No final do encontro, visitou as áreas de trabalho da agência e prestou algumas declarações.