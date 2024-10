Greenvolt aumenta financiamento para 400ME

A empresa tinha comunicado ao mercado no passado dia 01 de outubro que conseguiu um financiamento de 350 milhões de euros.

Agora, num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa revela que esse empréstimo subiu para 400 milhões de euros, justificando este aumento com "o elevado interesse verificado junto da comunidade financeira, bancária e institucional".

Inicialmente, o sindicato era composto por um investidor institucional e cinco bancos. Com este reforço do financiamento, esta operação passou a contar "com um total de oito entidades internacionais distintas", explica a empresa de energias renováveis.

Os 400 milhões de euros servirão, segundo a Greenvolt, para fortalecer o balanço do grupo e "acelerar o desenvolvimento do seu pipeline de 9,3 GW em projetos eólicos, solares e de baterias em Utility Scale".

No comunicado enviado ao regulador do mercado de capitais, João Manso Neto, CEO da Greenvolt, salienta o alargamento da capacidade de financiamento da empresa: "vem sublinhar os benefícios de ter a KKR como um acionista de referência, permitindo-nos alargar o nosso alcance dentro da comunidade financeira".