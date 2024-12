Greve da Função Pública afeta sobretudo a educação e a saúde

A greve, convocada pela Federação Nacional de Sindicatos Independentes da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Fesinap), começou à meia-noite e prolonga-se até às 23h59, abrangendo a administração central, regional e local.Para além desta, estão também previstas greves setoriais, entre as quais dos trabalhadores em funções em estabelecimentos de saúde, convocada pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS), afeta à CGTP.

Algumas escolas deverão encerrar e esperam-se perturbações nos hospitais e centros de saúde.

Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP, diz que este número “revela o enorme descontentamento que assiste a estes trabalhadores, as enormes dificuldade com que se deparam no dia-a-dia e a falta de respostas deste Governo, nomeadamente para o setor da saúde”.Entrevistado pela RTP junto ao Hospital de São José durante a noite, Tiago Oliveira apelou ao Governo para "ouvir" as reivindicações de forma a "inverter políticas"."Fizemos uma reunião com a secretária de Estado da Gestão da Saúde [Cristina Vaz Tomé] em julho e deixámos um conjunto de reivindicações vastas que ficou por analisar. Estamos em dezembro e continuamos a aguardar que a secretária de Estado da Gestão da Saúde nos diga alguma coisa sobre o nosso processo reivindicativo", disse Elisabete Gonçalves, dirigente da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS), em declarações à agência Lusa."Desde julho nunca mais reunimos com o Governo. Temos feito sucessivos pedidos de reunião, em que vamos sempre elencando o conjunto de reivindicações que temos e não temos agendamento de reunião", lamentou Elisabete Gonçalves.Durante o dia de greve, os serviços mínimos serão assegurados nos serviços que funcionem ininterruptamente 24 horas por dia, nos sete dias da semana. Serão também assegurados os tratamentos de quimioterapia e hemodiálise já anteriormente iniciados.

Na educação

"Isto está a causar grande desconforto", apontou o vice-secretário-geral Fesinap, em declarações à Lusa.Helder Sá acusa o ministro da Educação, Fernando Alexandre, de "desconhecimento do que se passa nas escolas", ao ter referido que a proposta do Governo pretende que os trabalhadores que lidam diretamente com os alunos possam dedicar-se, em exclusivo, às funções educativas, deixando as restantes tarefas para outros assistentes operacionais., independentemente do tipo de contrato" e "desde que não tenha progredido via Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP)".A revisão deste sistema de avaliação, bem como a reposição dos pontos perdidos para efeitos de progressão de carreira, e a instituição do cartão refeição na Administração Pública "através de negociação em Acordo Coletivo de Empregador Público (ACEP), para o valor diário de 10,20 euros, livre de imposto", também estão entre as reivindicações.