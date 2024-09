Inapa adia divulgação de resultados do 1.º semestre devido a assembleia de credores

"A Inapa -- Investimentos, Participações e Gestão, S.A. (Inapa IPG) informa que não procederá à divulgação dos resultados do primeiro semestre de 2024 no dia 27 de setembro de 2024, conforme havia sido anunciado no seu calendário financeiro", lê-se num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A empresa vai adiar a apresentação dos seus resultados, uma vez que foi declarada insolvente e que está agendada, para 27 de setembro, uma assembleia de credores, na qual vai ser apreciado o relatório de insolvência.

Assim, a Inapa considerou ser de "maior importância e transparência" para o mercado que a divulgação dos resultados ocorra numa data posterior a assembleia de credores, já com os impactos das deliberações refletidos nas demonstrações financeiras.

Segundo a mesma nota, a data para a divulgação dos resultados do primeiro semestre vai ser anunciada em outubro.

Em julho, a Inapa anunciou que iria pedir insolvência devido a uma "carência de tesouraria de curto prazo" no montante de 12 milhões de euros, para a qual não foi encontrada solução.

O Ministério das Finanças "chumbou" o financiamento da Inapa e disse que iria acompanhar a insolvência da empresa.

No início de agosto, a Comissão Executiva da Inapa afirmou que a Parpública foi alertada para o facto da insolvência súbita, "mas evitável", impactar diretamente 1.400 trabalhadores e inviabilizar a compra da empresa por um grupo mundial de distribuição de papel.

O grupo Inapa foi fundado em 1965 e tem como principal acionista a empresa pública Parpública, com 44,89%, enquanto a Nova Expressão tem 10,85% e o Novo Banco 6,55%. O restante capital está disperso.

Em 2023, a distribuidora de papel registou prejuízos de oito milhões de euros, contra lucros de 17,8 milhões de euros em 2022.