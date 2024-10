Lucros do Novo Banco em queda

Foto: João Marques - RTP

É o que revela o comunicado enviado pelo Novo Banco à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Sem essa provisão, os lucros teriam ficado "em linha com o período homólogo", diz a administração.



Apesar da quebra nos lucros, a margem financeira do banco - a diferença entre os juros cobrados nos empréstimos e os que são pagos nos depósitos - subiu 6,6 por cento nos primeiros nove meses do ano.



Nota ainda para as receitas do Novo Banco com comissões, que aumentaram mais de dez por cento.