Maputo vai ter centros inteligentes de exames de condução de "última geração"

De acordo com o anúncio do lançamento deste concurso, o objetivo é construir estes centros na cidade de Maputo (lote 1) e na província de Maputo (lote 2), no sul de Moçambique, ambos projetos "chave na mão".

Além de salas de aula e de exame, o projeto envolve, em cada um destes centros, entre outros, a construção de "pistas e percursos de exame de condução", incorporando "condições e cenários de uma estrada de acordo com as melhores práticas internacionais".

O concurso público para esta empreitada decorre até 05 de novembro, segundo o anúncio do Inatro.

Os índices de sinistralidade rodoviária em Moçambique são classificados como dramáticos por várias organizações.

As autoridades têm apontado o excesso de velocidade e condução sob efeito de álcool como as principais causas dos sinistros no país.

O país registou mais de 4.800 mortos em acidentes de viação nos últimos cinco anos, indicam dados divulgados em maio pelo Governo, que apelou ao envolvimento da sociedade para travar o flagelo.