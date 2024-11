Mercados chineses com resultados mistos após contagem inicial de votos nos EUA

A meio da sessão, o índice de referência da Bolsa de Valores de Hong Kong, o Hang Seng, caiu 2,61%, com particular impacto na tecnologia, um dos setores mais afetados pelo deteriorar da relação entre Pequim e Washington, cujo índice desceu 3,03%.

As bolsas de Xangai e Shenzhen subiram 0,16% e 0,31%, respetivamente, durante a manhã.

No entanto, o índice CSI 300, que reúne as 300 principais ações destas duas praças, permaneceu praticamente igual, registando uma ligeira descida de 0,02%.

Embora a China esteja a acompanhar de perto as eleições, os analistas acreditam que o sentimento em Pequim é de que, seja quem for o vencedor, Washington manterá uma política de "contenção" em relação ao país asiático, com novas restrições na tecnologia e comércio.

Alguns especialistas sublinharam também que, caso Trump regresse à Casa Branca, a dimensão do pacote de estímulo fiscal que está a ser negociado pelos legisladores chineses esta semana pode ser até 20% maior do que se Harris ganhar.

O ex-presidente, que iniciou uma guerra comercial contra a China em 2018, prometeu impor taxas alfandegárias de 60% sobre as importações do país asiático.