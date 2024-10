Moçambique tinha 925 grandes empresas em 2023

De acordo com um relatório do INE com dados da atividade empresarial, as grandes empresas - com mais de 100 trabalhadores ou cujo volume anual de negócios excede a 160 milhões de meticais (2,3 milhões de euros) - estavam concentradas essencialmente na cidade de Maputo (504) e na província de Maputo (160), sul de Moçambique.

As províncias de Niassa, no norte, e de Inhambane, no sul, eram a províncias com menos grandes empresas em Moçambique no final de 2023, com sete cada uma.

Em comparação ao ano anterior -- 919 grandes empresas -, quase metade das províncias registaram em 2023 um aumento do número de pessoas ao serviço em grandes empresas, com a província de Maputo (5,5%) a registar a maior variação positiva, enquanto as províncias de Niassa (-23,6%), Tete (-15,2%), Cabo Delgado (-2,5%) e Zambézia (-0,1%), registaram variações negativas, aponta o INE.

"Em 2023, o número de pessoas ao serviço nas grandes empresas foi de 222.459 pessoas, um aumento em 2,8% face a 2022", refere igualmente o relatório.

A maioria (30,8%) das grandes empresas que operavam em Moçambique no final de 2023 dedicavam-se comércio por grosso e a retalho ou reparação de veículos automóveis e motociclo, seguindo-se as indústrias transformadoras (15,5%) e o transporte e armazenagem (11,5%).