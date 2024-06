Moreira Rato: é preciso explicar qual foi o preço da redução da dívida

o Estado está muito mais atrasado do que o privado e, se existissem regras definidas, casos como o da TAP, com membros do Executivo a falarem diretamente com membros do Conselho de Administração, não aconteceriam.

Nesta entrevista, João Moreira Rato revelou ainda que o Instituto Português de Corporate Governance está a preparar um conjunto de recomendações para a Governance do Setor Empresarial do Estado que pretende entregar ao Governo. Segundo Moreira Rato, nesta matéria,e, se existissem regras definidas, casos como o da TAP, com membros do Executivo a falarem diretamente com membros do Conselho de Administração, não aconteceriam.



Uma entrevista ao programa Conversa Capital que pode acompanhar em podcast aqui

Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, João Moreira Rato, economista e antigo Presidente da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP), considera que "" e a informação disponibilizada continua a não ser suficiente. Refere que é preciso nomeadamente saber "" pela recompra de dívida pública, a bem da transparência.Ainda sobre a dívida pública, João Moreira Rato, que atualmente é Presidente do Instituto Português de Corporate Governance, considera que, em 4% e cumprir as promessas eleitorais do Governo. Aliás, feitas as contas, se o Governo aumentar salários e reduzir a carga fiscal. Para reduzir a dívida pública em 2% ano, o défice passa para 1%.João Moreira Rato lembra que as novas regras europeias obrigam Portugal a apresentar, com a evolução da execução das medidas ao longo dos anos, como acontece, por exemplo, com o pagamento aos professores, e essa situação, apesar de conferir mais transparência ao processo, também pode significar "".Sobre a esperada redução da taxa de juro pelo BCE, João Moreira Rato considera que dada a atual fraqueza económica, neste momento,e antevê que a tendência se vai manter.