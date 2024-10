PAN vai votar contra o Orçamento do Estado para 2025

A decisão foi tomada por unanimidade na Comissão Política Nacional.



A porta-voz do PAN diz que é "inaceitável" que o governo de Luís Montenegro tenha eliminado do Orçamento os apoios previstos para as autarquias, associações de proteção animal e famílias carenciadas.



Inês de Sousa Real sublinha que o documento elimina por completo as verbas dedicadas à causa animal, que em 2024 ascendiam a mais de 13 milhões de euros.



Lembra que a proposta coloca sob pressão extrema as associações e os municípios e continua a não cumprir a Lei do Clima.